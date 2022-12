Les Chastroises ne lâchent pas l’affaire

La chose en question, c’est un déplacement à Westerlo qui sera tout sauf une mince affaire, ce samedi, chez le quatrième classé. "On est conscient de nos faiblesses, on sait que ce sera compliqué sur le papier et que ça le sera jusqu’à la fin, mais on a envie d’y croire et ne pas rester sur zéro. On n’a pas reçu d’infos sur Westerlo si ce n’est que les résultats sont variables, elles marquent beaucoup mais encaissent aussi pas mal. On verra sur place et on essayera quelque chose pour aller chercher au minimum un point."