Dans l’effectif brabançon qui fait la part belle autant à la jeunesse qu’à l’expérience, Sarah Dochez représente une force tranquille. Calme oui mais déterminée encore plus: "Quand j’étais plus jeune, j’étais hyperstressée à l’idée de rater une action ou mal exécuter un mouvement ou une tactique. C’est normal à cet âge-là, c’est une pression positive quand vous êtes jeune. Je suis beaucoup moins stressée à présent. Mais certainement pas moins décidée. Je pense qu’avec les filles d’expérience du noyau, on est là pour encadrer et rassurer nos jeunes. On est des points relais sur le terrain. Nos jeunes doivent pouvoir compter sur nous."

Chacun dans l’équipe a ainsi un rôle à remplir. Les éléments expérimentés du noyau peuvent aussi agir comme des grandes sœurs: "Je coache Snackaert avec la R2. Il lui arrive de faire des apparitions en R1. Audry Haesendonck coache les U19 régionales qui évoluent aussi en R1. En championnat R1, on essaye de les guider en tant que coéquipières. Je pense à des faits de jeu qui arrivent sur une rencontre. C’est le rôle du coach Mulaba, et il fait ça très bien, d’adapter la voie tactique et de guider le groupe."

L’adversaire de ce dimanche sera un sacré morceau. Vainqueur de la TDW1 de Liège Panthers au tour précédent, il a été visionné par le staff ottintois. Willebroek est premier invaincu (8/8) en Landelijke 1 avec 80 points marqués de moyenne. L’équipe anversoise compte aussi pas mal d’expérience dans ses rangs avec des filles qui ont évolué en D1. "C’est grand, costaud, rapide. C’est porté sur l’offensive et ça attaque bien l’anneau. Franchement, c’est une équipe qui pourrait jouer en D1", avance Sarah Dochez qui veut transmettre sa cool attitude sur fond de grinta au groupe ottintois.

"On n’a pas de pression. C’est un match de gala. On est fier de porter le maillot ottintois. C’est pourquoi on jouera le coup à fond pendant 40 minutes. La Coupe reste une belle vitrine pour le club", assène l’intérieure qui se souviendra au moment du coup d’envoi ce dimanche de la magnifique épopée de 2017 qui a vu la R1 ottintoise battre 3 équipes de Top Division Women 1 pour s’offrir une magnifique affiche face aux Castors Braine.