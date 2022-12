Messieurs, que vous évoque le nom de votre adversaire ?

Romain Puttemans: Pas grand chose. On les a joués en Coupe la saison dernière et je ne sais pas si leur équipe a changé ou pas.

Alexandre Teirlinckx: Je ne connais pas trop le club car il ne se situe pas dans une région où j’ai joué. Et je ne sais pas si leur effectif a beaucoup changé depuis la saison dernière mais c’est un adversaire qui, je pense, est plus ou moins du même calibre que nous.

Que pensez-vous de leur championnat ?

R.P.: Je sais juste qu’ils sont cinq points derrière nous mais je n’en sais pas plus.

A.T.: Ils ont bien commencé avant de connaître un petit creux et là je trouve qu’ils sont de nouveau mieux depuis deux, trois semaines. Ce ne sera donc pas un match facile mais aucun ne l’est dans cette série.

Contrairement à Jodoigne, Braine n’a pas joué le week-end dernier. Est-ce un avantage ?

R.P.: Pour nous, oui. Ils risquent de manquer de rythme.

A.T.: Le week-end de repos nous a fait du bien car on avait senti une certaine fatigue après avoir enchaîné trois matches en une semaine. Jodoigne a gardé le rythme, c’est bien aussi, mais je ne pense pas que ce soit un désavantage pour nous.

On parle d’un derby mais le ressentez-vous comme ça ?

R.P.: Si je demande à mes coéquipiers, ils ne seront pas au courant… Braine est à 50 km de Jodoigne et je parlerai plus d’un match très important si on veut garder nos distances avec les équipes situées derrière nous que d’un derby. Ce sera un match comme un autre.

A.T.: Pour nous, ce n’est pas vraiment un derby, en tout cas on ne le ressent pas comme tel.

Ce match est le dernier du premier tour. Quel bilan peut-on dresser pour votre équipe ?

R.P.: Le bilan est très particulier. On a super bien commencé puis on a eu un gros creux de sept, huit matches et maintenant on remonte petit à petit. On reste sur un 4/6 très positif et si on prend les trois points dimanche, on pourra dire qu’on a fait un premier tour correct. 21/45 serait bien mais avec un petit goût de trop peu malgré tout. Il nous aura manqué de la constance avec trop de matches où nous sommes passés complètement à côté.

A.T.: Ce fut quand même compliqué, surtout au début. Je pense que Braine n’est pas à sa place après avoir perdu plusieurs fois 1-0. Le positif, c’est que notre défense n’encaisse pas trop. Par contre, cela fait de nouveau quelques semaines qu’on a dur de mettre un goal.

Que doit espérer votre équipe de son second tour ?

R.P.: Avec les qualités présentes dans le groupe, on peut faire quelque chose. On a parlé d’un Top 5 qui reste d’actualité. On n’en est pas loin, c’est dans nos têtes, mais on prend surtout match après match en essayant d’avoir le plus de victoires possible. Le nouvel entraîneur est arrivé avec une philosophie, sa priorité est de d’abord bien défendre, on a changé de compo et il fallait ce changement pour relancer l’équipe.

A.T.: On devra être plus réaliste pour prendre plus de points. Le premier objectif sera de mettre plus d’équipes derrière nous pour sortir de la zone rouge. Quand ce sera fait, on regardera ce qu’on peut encore faire.

D’un point de vue plus personnel, toujours bien à Braine (ou Jodoigne) ?

R.P.: C’est ma sixième saison en équipe première, Jodoigne est ma ville et il n’y a pas de raison de changer. C’est ma troisième saison en tant que capitaine et c’est un rôle que j’apprécie.

A.T.: Oui. J’y dispute ma troisième saison et je m’entends bien avec tout le monde. Mon tendon s’était écrasé mais j’ai repris cette semaine et participé sans problème aux entraînements.

Nouvelles des noyaux

RAS Jodoigne

Steve Dessart est confiant: "Depuis qu’on a repris l’équipe, le bilan comptable est plus que positif, avec des remplaçants qui ont répondu présent la semaine dernière et je sens les gars de plus en plus concernés, avec un état d’esprit qui a encore évolué par rapport aux semaines précédentes. Comme la qualité est là et que le groupe se ressoude de plus en plus, c’est de bon augure, d’autant plus que nous n’aurons pas facile contre Braine ce week-end."

Bronckart, Olemans, Pohl, Congosto, Soriano et Cassange sont tous de retour. Mbolo et Sylla sont suspendus alors que Tihon s’est blessé avec la P3.

Le noyau: Bronckart, Argentino, Akhal, Vanheukelom, Beaupain, Fotso, Azzouzi, Gilles, Lallemand, Reuter, Puttemans, Olemans, Pohl, Congosto, Soriano.

RCS Brainois

Il est temps que Braine concrétise ses occasions. "Si on en avait concrétisé 50%, on aurait 9 à 12 points de plus, estime le T1 brainois. On tient la baraque derrière mais c’est frustrant quand on ne marque pas devant et il faut garder une cohésion où tout le monde doit faire son taf en espérant que le ballon roule pour nous car à l’exception d’Onhaye et Mons, personne n’est intrinsèquement plus fort que nous. On n’a donc rien à envier à Jodoigne on n’ira pas là pour un point mais pour gagner." Laurent (1/5) et Schallon (1/3) sont suspendus suite à leurs exclusions à Ath. Lo Giudice (cuisse) a rechuté.

Le noyau: Mwaso, Chalon, Samutondo, Lella, Deglas, Teirlinck, Aragon, Smeets, Campitelli, Wallaert, Willaert, Ladrière, Duga, Roman, Buscema, Kumba, Baras, Coulibaly.