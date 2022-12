D2 ACFF: Tubize-Braine sait à quoi s'attendre à Meux

Une équipe de Meux que la RUTB compte bien mettre en difficulté par son jeu court et ses combinaisons. "On est dans une très bonne spirale et on aura à cœur d’aller chercher une victoire. On sait que Meux ne va pas facilement se découvrir et aborder la rencontre la fleur au fusil. Ce sera à nous de contourner ce bloc bas grâce à nos petits gabarits qui sont mobiles et rapides et surtout en combinant sur du jeu court. On devra s’adapter à une surface de jeu plus petite que la nôtre, mais en jouant au sol et en combinant, on va embêter ces grands formats."

De Bie, Delhaye et Taroli sont de retour de suspension, alors que Ouahouo est lui privé de rencontre. Michel sera absent pour blessure.

Le noyau: De Bie, Delhaye, Taroli, Debauque, Garlito, Pierret, Afallah, El Omari, Giusto, Butera, Aarab, Patris, Denayer, Leite, Migliore, Lkoutbi, Van Onsem.