Coupe AWBB: Waterloo veut profiter de la Coupe pour se relancer en championnat

Battu par plus fort à Waremme, Waterloo a eu du mal à tenir une semaine après deux joueurs d’Andenne qui étaient dans un grand soir et s’inclinait après prolongation. Le RWB ne parviendra pas à faire mentir l’expression "Jamais deux sans trois" en chutant lourdement et sans la manière le week-end passé à Ciney (-24).

"On est conscient d’avoir été mauvais à Ciney et d’être à trois revers d’affilée et que nous ne sommes pas au niveau que l’on souhaiterait. Il convient de réagir le plus rapidement possible. L’état d’esprit était positif cette semaine aux entraînements. On est animé d’un sentiment de revanche. On veut montrer un autre visage mais c’est bien sûr la réalité du terrain qui déterminera la suite", commente le coach Dufour.

Waterloo a l’occasion de relancer son championnat avec ce quart de finale de Coupe face à Belleflamme. "On a envie d’aller chercher la victoire mais plus encore, on souhaite se rassurer au niveau de notre basket et retrouver de la confiance", indique le coach waterlootois.

Pour affronter l’équipe qu’il a battue en championnat voici deux mois (après 45 minutes et un scénario fou), Waterloo est privé d’Arnaud Vancampenhout qui a rechuté et qui sera out jusqu’en janvier. Alors que la Coupe AWBB ne faisait pas partie des priorités du club de la cité du Lion, la R1 s’est prise au jeu et a envie de jouer crânement sa chance. Le coach waterlootois s’attend tout de même à un match compliqué: "Oui car cette équipe de Belleflamme est capable de tout. De toute façon, dans ce genre de rencontre, c’est do or die", conclut Sébastien Dufour.