Nouvelle mouture au challenge Vers l’Avenir

La première manche s’est déroulée samedi dernier à la piscine de Waterloo. Le challenge est ouvert aux jeunes nés après 2010. "Nous avons modifié la manière dont le classement annuel est établi. Pour être classé, le jeune doit participer à au moins un 50 mètres dans chacun des styles. Cette distance est ramenée à 25 mètres pour les nageurs nés en 2014, 2015 et 2016. Le classement annuel sera réalisé par l’addition des meilleurs temps réalisés dans chacun des styles. Il n’y aura donc plus de points", poursuit Patrick Stellamans.

Il y aura trois manches au total. La première a eu lieu, les suivantes sont programmées le dimanche 5 février à Watermael-Boitsfort et le samedi 22 avril 2023 à Rhode-Saint-Genèse. "Nous orsganiserons une journée finale le samedi 3 juin 2023 à Waterloo. Elle réunira les meilleurs nageurs de chacune des styles et des distances."

Maîtriser trois styles

Mélanie Leclercq a en charge les plus jeunes nageurs de la section espoir de Waterloo. "Notre section accueille les nageurs de huit et neuf ans. Ils sont recrutés au départ de l’école de natation. Pour entrer dans la section espoir, les enfants doivent maîtriser trois styles de nages: le dos, la brasse et le crawl."

Deux groupes forment la section. "J’ai en charge la section 1 avec onze nageurs. Nous n’avons pas l’occasion d’en accueillir plus, nous ne disposons que d’un couloir pour nos deux sections espoirs. Les plus jeunes ont deux entraînements d’une heure par semaine, le troisième entraînement est facultatif", poursuit Mélanie Leclercq.

Le challenge permet de motiver les jeunes: "Ils peuvent concrétiser ce que je leurs apprends à l’entraînement L’important reste le plaisir de nager."