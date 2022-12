Voici quelques mois, un nouveau club sportif a vu le jour à Grez-Doiceau, avec les Renards gréziens, club de rugby touch créé en juin 2022 par Loic et son épouse Marie-Laure Dahan. Loic étant un joueur de l’équipe nationale de touch, il avait envie de partager sa passion avec les Gréziens. Et comme le sport est un partage, une équipe de Renardeaux a été mise sur pied avec une dizaine d’enfants entre 6 et 12 ans qui s’entraînaient tous les dimanches matin. Malheureusement, Loic est décédé au début du mois de novembre laissant les renardeaux bien tristes. Certains enfants avaient vraiment trouvé une nouvelle passion, le club se voulait super familial et à Pécrot, c’était devenu le rendez-vous de toutes les familles le dimanche pour l’entraînement et puis aussi, partager un croque-monsieur le midi.

L’épouse de Loïc, Marie-Laure, a finalement décidé de ne pas abandonner le club et elle a fait appel à des entraîneurs pour venir reprendre les entraînements des Renardeaux. "À la base, je ne me sentais pas la force de poursuivre d’autant qu’il faut tout gérer: la partie sportive mais aussi le volet administratif et puis, l’esprit convivial avec les croque-monsieur qui ont un sacré succès. Mais les retours des parents et des enfants, quand je leur ai annoncé l’arrêt, a été tel que je ne pouvais renoncer. J’ai décidé d’au moins continuer jusqu’au mois de mai. D’autres clubs m’ont apporté un soutien et je peux compter sur des renforts extérieurs pour venir encadrer et former les jeunes et un staff."

La nouvelle est super bien accueillie, et deux nouveaux Renardeaux viennent renforcer le noyau depuis la reprise. "Avec les jeunes, on est bien, il faut à présent convaincre des adultes de nous rejoindre. Il nous en manque quatre pour nous permettre de nous lancer."

Dimanche, l’équipe nationale de touch était à Pécrot pour un entraînement. "Loïc y jouait. C’était une bonne occasion de proposer quelque chose. En fait, comme nouveau club, on aurait du payer à la fédération 250 euros. On a trouvé une alternative. L’équipe nationale a des difficultés à trouver des terrains pour ses entraînements. On a proposé le deal de quatre mises à disposition contre la cotisation. Cela arrange tout le monde. Dimanche, nos Renardeaux ont pu voir à l’œuvre l’équipe nationale et même jouer quinze minutes contre eux ! Les adultes ont joué le jeu, les Renardeaux se sont imposés. Quelle fête, quelle fierté et une joie qui a fait plaisir à voir !"