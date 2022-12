Le Wash déjà taillé pour retrouver la D1 LFH

Mais la chance semble avoir tourné. "Il n’y a eu qu’un seul départ sinon le noyau est resté le même Malgré quelques blessures, on a n’a pas mal de rotations dans les postes contrairement à la saison passée. Suite au départ du coach et alors que j’étais blessé, j’avais repris l’équipe avec Benjamin Bourson (le coach actuel, NDLR) et on avait déjà insufflé un nouveau souffle et une nouvelle dynamique au niveau des entraînement. Là, on continue à progresser, on évolue bien et je pense qu’on a déjà une équipe taillée pour la D1 LFH."

Le club ne cache pas ses ambitions de remontée immédiate. "Le match à Kraainem fut l’un des plus accrochés mais on a su faire la différence pour arracher la victoire. Et comme on a gagné à Kraaineem et à Tournai, qui sont les deux équipes pouvant prétendre à quelque chose, on ne doit pas se voiler la face et se préparer pour retrouver l’échelon supérieur."

Objectif: rester invaincu

Les voyants sont au vert pour la suite. "On a livré une saison pleine jusqu’à présent et tout nous réussit. Mais on doit continuer à travailler car si on arrive à creuser durant nos temps forts, on doit être capable de mieux gérer nos temps faibles. Cela dit, je pense qu’on sera notre pire ennemi et il faudra éviter d’être en surconfiance", estime le joueur français qui a évolué du côté de Lyon, Villeurbanne et Compiègne et dont la formation doit encore disputer trois rencontres d’ici la trêve hivernale. "L’objectif est de rester invaincu tout au long de la saison et je suis convaincu qu’il est réalisable. Après, on verra au niveau de la fatigue du groupe et des circonstances car un match peut vite basculer."