Anthony Galle, l’homme-orchestre du BW Nivelles: de joueur à arbitre, en passant par le bar

Anthony, comment êtes-vous arrivé au BW Nivelles ?

C’était en 2008. J’avais 20 ans lorsque j’ai quitté la maison familiale. Je jouais dans la région de Charleroi. Je suis venu habité à Sombreffe. En voyant une interview de Francis Offermans à la télévision, je me suis dit que j’allais le contacter. Le jour de mon appel, il m’a proposé de faire un essai le soir même. Cela m’a plu, je suis resté et j’y suis toujours. Je jouais en P1 en tant que central. J’ai joué au niveau national. Des amitiés se sont créées, j’y suis toujours. Depuis, j’ai toujours joué, excepté durant la période du Covid. J’ai eu une hernie discale et une hernie thoracique. J’ai alors décidé de redescendre en troisième provinciale avec laquelle nous sommes montés fin de saison dernière. Je joue cette année dans l’équipe de deuxième provinciale entraînée par Denis Hachez.

Et vous êtes directement impliqué dans l’organisation sportive du club…

Les premières années, j’ai donné un coup de main pour la psychomotricité. J’entraînais les cadets et les minimes. J’aidais aussi pour les scolaires débutants et les minimes filles.

Comment en êtes-vous venu à aider de plus en plus le club ?

Francis Offermans et son épouse Martine Mertens, c’est comme un second papa et une seconde maman pour moi. Un jour, Francis m’a demandé si cela ne m’intéresserait pas de m’occuper du bar. J’ai un peu aidé pour les commandes et pour le service, ainsi que pour la petite restauration. De fil en aiguille, j’ai pris de plus en plus de responsabilités au point qu’aujourd’hui, je gère tout ce qui concerne le bar. Cela va des commandes au service. J’ai gardé mes activités de joueur et d’entraîneur. Je suis aussi dans le comité et je participe aux réunions. Le samedi, je suis présent dès 7 h 30. Je range, je remplis les frigos, je checke et je fais les dernières courses. J’accompagne ensuite Martine durant la psychomotricité. À partir de 11 h 30, je prends mes activités au bar. Je m’occupe d’accueillir les arbitres pour les équipes adultes. Je suis attitré pour recevoir les arbitres et les adversaires lors des rencontres de l’équipe première à domicile, le samedi à 17 h. Je parle un peu le néerlandais, c’est un avantage. Si j’en ai l’occasion, j’encourage l’équipe et je tape du tambour pendant le match. Je sers au bar, je m’occupe de la nourriture. Je travaille dans l’Horeca chez GSK à Rixensart. Je fais à manger pour le personnel. C’est donc une activité que je connais. Je reste généralement le samedi jusqu’au final. Le dimanche, je remets tout en ordre le matin dès 11 h. Je sers ensuite les joueurs de loisirs lorsqu’ils ont terminé leur rencontre. Je m’occupe de l’organisation de A à Z. Si j’ai un match à l’extérieur, quelqu’un me remplace. Pour la tenue du bar, nous avons un tableau sur lequel chacun s’inscrit pour donner un coup de main. Je suis là en général jusqu’à 18h le dimanche. En semaine, je suis présent quatre fois par semaine. En d’autres temps, le bar est géré par les délégués d’équipes.

« On m’a souvent dit que j’arbitrais mieux que certains arbitres officiels »

Vous êtes aussi arbitre lors des rencontres amicales…

J’arbitre les matchs amicaux de l’équipe première à domicile. Mon papa était arbitre. Je l’ai suivi. Je connais donc la musique. On m’a souvent dit que j’arbitrais mieux que certains arbitres officiels parce que je parvenais à bien tenir les équipes en main. J’ai parfois envie de me lancer comme arbitre mais ce serait déraisonnable. C’est impossible vu mes activités au club. Je ne peux pas en rajouter. Je suis marié.

Le club organise aussi plusieurs repas sur la saison.

Le dernier souper spaghetti, c’est Joëlle Chaussée qui était aux commandes. C’est elle qui fait le travail de fond.

Durant l’inter-saison, vous avez l’occasion de souffler ?

C’est plus light. Je m’occupe du beach-volley en juin. Je fais les grosses commandes, je m’occupe du matériel, de contacter la Ville. Je ne suis pas le plus impliqué dans l’organisation, Guillermo Santos est l’organisateur principal. Ensuite, on arrive très vite à la préparation de la saison. Il faut tout relancer, tout doit être prêt en septembre. Le club occupe la salle de Baulers, nous sommes aussi présents aux Heures Claires et à l’athénée. J’ai en charge l’organisation pour les créneaux horaires. Je prends aussi en charge les commandes pour les équipements.