Adrien Deharre signe un Top 20 au championnat du monde

Le jeune homme a démarré le vélo dans le deuxième groupe, pas très loin du groupe de tête. "Nous les avons rattrapés après six des huit tours. Nous étions alors une trentaine devant."

Plusieurs concurrents chutent devant lui lors de la deuxième transition. "J’étais à l’arrière du peloton. J’ai pu éviter la chute mais j’ai perdu quelques précieuses secondes."

Il a entamé la course à pied sans forcer. "Je suis parti à mon rythme. Je n’avais pas suffisamment de volume pour savoir si je tiendrais les dix kilomètres. J’ai gardé le tempo. Cela m’a permis de remonter jusqu’à la vingtième place. J’ai craqué dans le dernier kilomètre sans quoi j’aurais sans doute pu gagner quelques places supplémentaires."

On rappellera que celui-ci n’a pu se préparer que pendant un mois pour cette course. "J’aurais peut-être pu faire mieux avec une meilleure préparation que j’ai dû effectuer en même temps que mes stages de kiné. Cela reste hypothétique. Chaque course a son histoire. Je suis content de cette vingtième place, je m’étais fixé l’objectif d’être dans les trente premiers. Il faut savoir que les meilleurs triathlètes de moins de 23 ans participent aux courses avec les professionnels."

En Coupe du monde en 2023

Adrien Deharre n’en a pas encore terminé cette saison. "Je devrais encore participer à une course de Coupe d’Asie à Bahrain. J’y vais pour prendre des points pour la saison prochaine. J’ai les points pour être qualifié pour les Coupes d’Europe mais il me manque des points pour pouvoir participer aux Coupes du monde, sur lesquelles je veux me lancer en 2023. Je veux me qualifier à nouveau pour le championnat du monde des moins de 23 ans, catégorie que je quitterai à l’issue de la saison 2023."