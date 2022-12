Achille Tasiaux, la nouvelle tour du Speedy

Il retrouve les frères Vriamont, Tshiama et quelques nouvelles têtes comme Nicolas Piron. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour trouver ses marques.

Achille Tasiaux ne garde pas un grand souvenir de son passage à Mons Hainaut. "Quand je suis arrivé l’équipe jouait en Division 3 (TPM2) avant de descendre en Régionale 1, et puis en Régionale 2. J’ai eu quelques fois l’occasion de m’entraîner avec l’équipe première mais sans jamais vraiment avoir ma place, y compris sur le banc sauf quand il fallait avoir des Belges sur la feuille. La saison passée, en R2, Mons a manqué de peu la participation aux play-off."

En championnat, samedi dernier, les Guibertins ont été battus par Royal IV (75-83). Du coup, les Guibertins viennent de lâcher la première place du classement au profit du Canter. "Nous étions plutôt bien partis en championnat avec seulement deux défaites après dix matches. Cette troisième défaite, c’est clairement de notre faute, estime Achille Tasiaux. Nous avons joué en dessous de notre niveau. Royal IV nous a mis beaucoup de pression et il faut admettre que Royal IV n’est pas du tout une mauvaise équipe. Elle fait aussi un bon début de championnat."

Cette défaite ne remet pas en cause les objectifs guibertins. "On veut faire aussi bien que la saison passée et participer aux play-off. La montée ? Tout le monde y pense. Nous avons une équipe assez soudée, avec quelques anciens expérimentés et quelques jeunes. C’est un bon mix. Nous avons un peu de jeu intérieur et quelques shooteurs. Cela nous permet d’alterner le jeu."

Ce week-end le Speedy est au repos, il reprendra avec un match de Coupe de Brabant, l’autre objectif de la saison, contre les voisins du Dylois Wavre.