P2B: Auderghem est champion d'automne, Rebecq B se donne de l'air

Nivelles entame bien la rencontre et mène 1-0 via Vennekamp. Les Aclots passent même tout près du 2-0 mais quand Auderghem égalise quelques instants plus tard, le château de cartes s’effondre et les Bruxellois peuvent dérouler pour mener 1-4 à la pause et 1-8 à la fin du match. "L’histoire se répète et tout se complique une fois que l’on encaisse, regrette Cédric Musette. C’est dur mentalement mais l’objectif reste de préparer le deuxième tour en mettant des choses en place, en espérant avoir plus de rigueur dans ce que l’on fait et croire en notre potentiel. On prend du 1-8 mais tout n’a pas été mauvais."