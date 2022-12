Les Chaumontois sont focus sur le deuxième tour

Preuve que cette équipe est capable de battre n’importe qui. "Ça fonctionne très bien pour l’instant. Pourtant, je n’ai pas l’impression qu’on ait changé grand-chose. Le groupe évolue avec ses forces et ses faibles et oui, on est peut-être un peu plus concentré à l’entraînement. Et puis, quelques retours ont fait du bien. Greg Verrept nous apporte de la stabilité derrière et notre gardien Hugo Dos Santos a fait des arrêts décisifs contre Walhain. On est tous conscient qu’on peut faire de grandes choses et qu’on ne doit avoir peur de personne si on est concentré de la sorte."

Il est vrai que le bilan chaumontois reste mitigé jusqu’à présent. "Avec beaucoup de nuls, on monte difficilement dans le classement. On a parfois été déçu du résultat et/ou de la manière alors qu’on pouvait faire mieux mais cette fin de premier tour fut positive et, sans parler de titre, on espère entamer le second de la même manière."

Ce que veut aussi réussir l’ancien Rixensartois, présent au Ronvau depuis cinq ans, sur le plan individuel. "Je me suis senti à la fois frustré et responsable d’avoir pris une rouge contre Mélin. Mais après en avoir discuté avec le coach et mes équipiers, j’arrive à commettre moins de fautes et être plus concentré sur le jeu et sur l’équipe. Là, on est focus sur Grez-Doiceau car on vise les trois points face à une belle et jeune équipe. Ce sera particulier car on avait fait un nul chez eux dans un match qui avait dû être rejoué."

Vanval est incertain, tandis que Ceulemans ne donne plus de nouvelles.