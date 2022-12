Grez B

Contre Ronvau, "on a une petite revanche à prendre car on avait fait un nul après que notre victoire ait été annulée (match arrêté suite à une blessure, NDLR)", rappelle Nicolas Gilles (T1).

Huppaye

Match ce soir (sans Dethienne et Goossens, suspendus) et dimanche. "On joue Jodoigne puis Limal à domicile et si on veut encore avoir notre mot à dire, on ne peut rien perdre", note Marc Warnant (T1).

Wavre-Limal B

L. Pelsmaekers est suspendu. "Huppaye est à prendre au sérieux et avec beaucoup d’engagement car on les a battus à l’aller et leur terrain nous convient moins", note Mohamed Riani (T1).

Beauvechain

Après l’amical contre SC Jodoigne (2-1), "on doit gagner pour recoller au peloton de tête face à Incourt qui nous avait rejoints dans les dernières minutes", se souvient Jabran Alabhtouri (T1).

Voos est suspendu.

Incourt

Kyrielle d’absents à Beauvechain. "On n’est pas armé pour un tel match d’autant qu’ils ont à cœur de rattraper les points perdus chez nous mais on fera de notre mieux", avance Vincent Charlet (T1).

Orp-Noduwez

D’ici la trêve, "on veut prend un max de points, indique Gaëtan Gramme (T1). Mélin est chez lui et en pleine bourre mais tout match doit être joué." S. Hagnoul et Smets (Mont-St-André) ont signé.

Walhain

Après la première défaite, "on va voir notre capacité à rebondir face à une tout autre équipe de Chastre qui était venue chez nous en last minute", préface Mathieu Michielsens (T1).

Scherrens et Ernst (Mont-St-André) ont signé.