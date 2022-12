Le bilan du premier tour des clubs du BW de P3B

Longtemps au contact de Clabecq, le 1/12 ternit un peu l’excellent départ des Waterlootois dont l’effectif est décimé. "On se trouve dans une période un peu compliquée, remarque le coach, José Ngoyi. Ce serait bien pour le mental de reprendre une petite victoire contre le Léo."

Waterloo Lion’s

Les Lion’s sont dans le Top 4. "On est revenu dans la course après un inquiétant 1/12 et on espère être plus régulier contre les gros, indique Alain Nzanza (T1). Il faut d’abord éviter le piège face au dernier car on a besoin d’espace pour produire notre jeu offensif."

Nivelles B

Pour Patrick Longfils, "il est difficile de m’exprimer car j’ai repris l’équipe il y a quinze jours mais les résultats sont bons et j’espère qu’on va les réitérer au second tour. Ittre sera un gros derby face à un club que j’adore et il faudra mettre autant de caractère qu’eux."

Genappe B

D’après Gary Illegems (T1), "le bilan est mitigé car on a moins bien commencé mais on n’a rien lâché et bien travaillé. On recommence contre Etterbeek où on avait eu une grosse défaite mais on est dans d’autres dispositions et ce sera intéressant pour voir où on en est."

Ittre

Après deux semaines d’arrêt, "on reprend contre une nouvelle équipe de Nivelles, remarque Gaëtan Sempoux (T1). Notre bilan est mitigé après un moins d’octobre catastrophique mais on se reprend bien et on va essayer de poursuivre sur la bonne lancée des trois derniers matches."

Villers B

Bilan correct: "on aurait mérité quatre ou cinq points de plus mais le goal-average est positif et on doit travailler ces erreurs de jeunesse qui coûtent des goals, analyse Frédéric Vandekerkhoven (T1). On avait battu Ganshoren qui joue bien au foot, ce sera difficile à négocier."

Braine-Waterloo

Pour Fabrice Deman (T1), "on ne se réjouit pas d’un premier tour catastrophique où rien n’a roulé pour nous mais on ambitionne de faire mieux dès ce week-end et ça peut changer la donne si on fait un bon match à Ophain qui est juste au-dessus de nous au classement."