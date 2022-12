La pédagogie et la sérénité, les outils de Thierry Baton, le nouveau T1 de Stéphanois B

C’est donc avec un 6/6, et surtout une très bonne prestation face à Saint-Michel que Thierry Baton a clôturé sa première semaine, plutôt mouvementée, à la tête de l’équipe. "On n’a pas vraiment eu le temps de se poser mille questions. J’ai repris l’équipe avec deux échéances immédiates. Force est de constater que le groupe a super-bien réagi en enchaînant deux victoires. Il nous a fallu un petit moment que pour lancer la machine face à Incourt jeudi dernier, mais c’est surtout la rencontre face à Saint-Michel que je retiens. On a répondu présent dans les duels et dans l’intensité. Mes doutes quant au fait que le groupe a pu tourner la page des dernières semaines sont totalement levés."

Et avec ces premières certitudes, Thierry Baton va pouvoir commencer à travailler en profondeur avec le groupe. Alors que cette aventure stéphanoise sera sa première en tant que coach de foot à 11, ce passionné, habitué à travailler avec les jeunes compte, bien mettre à profit son sens de la pédagogie que pour accompagner ce très jeune groupe dans sa progression et son apprentissage de la P3. "Je n’étais clairement pas prédisposé à reprendre l’équipe. C’est un concours de circonstances qui a fait que comme on dit. Mais je connais très bien le groupe puisque je le suis depuis plusieurs mois étant donné que mon fils Dylan joue dans l’équipe. Et je pense que c’est cette connaissance du groupe qui a poussé la direction du club à me solliciter. À ce jour je n’ai d’expérience d’entraîneur qu’avec des jeunes, j’entraîne d’ailleurs encore une équipe de U11 à Rixensart. Mais que ce soit du foot à 8 ou à 11, les bases restent les mêmes. Et je pense que ma pédagogie et ma façon d’aborder les choses peuvent être positives dans le contexte actuel de ce très jeune groupe. D’ailleurs, d’ici la fin de la saison, on ne va pas vraiment se focaliser sur le classement. On va surtout s’appliquer sur notre football et déjà penser à la saison prochaine en engrangeant un maximum d’expérience et de plaisir."