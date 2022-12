Clabecq a tout en mains pour être champion

Cela dit, notre interlocuteur se dit très optimiste quant aux chances de décrocher les lauriers. "Le club a réalisé les transferts dont il avait besoin. Notre force, c’est vraiment le collectif car on a un bon groupe où tous les joueurs se battent les uns pour les autres, ce qui nous permet d’émerger même quand on se trouve dans une situation un peu plus compliquée. Malgré un calendrier pas facile jusqu’à la trêve (à Ixelles, contre Ganshoren et le derby à Ittre) , je suis confiant surtout si on continue à travailler comme ça."

Résidant à Tubize, ce prof de gym a vite trouvé ses marques dans son nouveau club. "Je me sens bien et je suis satisfait de mes prestations d’autant que le coach me confirme que je suis bien occupé, sourit notre interlocuteur qui, à 25 ans, a déjà connu pas mal de choses. J’ai commencé ma jeune carrière à Tubize, de 5 à 11 ans. Après deux saisons à l’Union, j’ai enchaîné Ternat, RCS Brainois, La Rhodienne et Berchem avant de suivre mon coach à Linkebeek lors de la faillite. Là, j’ai opté pour Clabecq car je voulais quelque chose plus proche de chez moi."

Concernant le déplacement de dimanche, "on reste très prudent car avec Ixelles, c’est tout ou rien", note Samuel Bruno (T1).

Ibrahim et Faitah rentrent.