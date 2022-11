P2B: Nivelles-Auderghem et Stéphanois-Rebecq ce mercredi soir à 20 h

Duel des extrêmes entre Nivelles et Auderghem ce mercredi soir en match d’alignement. "On n’a pas joué le week-end dernier et le repos a fait du bien, même si on s’est entraîné dimanche, raconte Cédric Musette. L’important est de sensibiliser tout le monde pour constituer un groupe. C’est de la sorte qu’on pourra le faire et pas autrement et il faut maintenant avoir de la fierté et de l’orgueil. Auderghem est un gros client mais dans notre position et vu la différence de points avec les équipes devant nous, tous les matches sont compliqués. On ne doit pas regarder le classement et prendre chaque match comme une étape pour résorber notre retard."