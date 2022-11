Lasne-Ohain

Quelques absents pour le derby à La Hulpe, "qui nous avait surpris à l’aller. On ne les attendait pas aussi costauds et ce sera intéressant de voir notre évolution", lance Gilles Stephany.

Chastre

Hendrickx est blessé. "Une remise en question de certains est nécessaire au moment de recevoir Auderghem", prévient Hassan Riani.

Wavre-Limal

Pelsmaekers et Nicaise sont suspendus, Schildermans blessé. "On reçoit Jodoigne pour un match important mais je me demande lequel ne le sera pas", remarque Ronald Michiels.

Braine B

Destain est suspendu et Desberg blessé. Ils ne joueront pas à Nivelles.

Waterloo

Pour la réception de l’ES Braine, Manga est suspendu. "Un match très intéressant avec une petite revanche à prendre par rapport au match aller ou nous avons beaucoup raté chez une équipe courageuse", remarque Jonathan Van Onckelen.

Villers

Busselot est suspendu et ne jouera pas à Stéphanois. "On sort d’un 7/9 qui rééquilibre notre premier tour et qui doit nous donner confiance pour la suite. On doit maintenant bien terminer l’année", espère Frédéric Balan.

La Hulpe

Pas d’absents mais des retours pour la réception de La Hulpe, "face à qui nous devons repartir à zéro", remarque Jonathan Cabron.

ES Braine

Langendries et Ferreira sont suspendus et Delestienne absent. "Ce sera compliqué à Waterloo, une machine à marquer", prévient Michaël Ghion.

SC Jodoigne

Bruno et Kabongo sont blessés, Rowet et Calloens suspendus. "En ajoutant de nombreuses incertitudes, ce sera compliqué à Limal", lance Martin Dehut.