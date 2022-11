1. LES favoris sont là

On avait annoncé une lutte pour le titre entre Waterloo et Auderghem avec Ophain en embuscade et tout le monde est au rendez-vous. Avec une mention spéciale pour Ophain qui a remporté la première tranche et sur qui il faudra compter jusqu’au bout.

2. SAINTES ET LA HULPE, LES BONNES SURPRISES

On savait qu’il y avait de la qualité à Saintes et si Dorian Nizot n’a jamais crié haut et fort ses ambitions, le coach a réalisé un excellent travail et son équipe est à sa place dans le Top 5. Et encore, si Saintes n’avait pas joué avec son bonheur ces dernières semaines retrouver Saintes en tête à la trêve n’aurait pas été illogique. Juste derrière, La Hulpea déjà fait oublier sa mauvaise dernière saison mais manque de régularité que pour taquiner les meilleurs.

3. Wavre-Limal, la déception

8 petits points et seulement deux victoires. Le Limal de ces dernières saisons n’est que l’ombre de lui-même et Cédric Vanton en a fait les frais.

4. Villers, Braine B, l’ES Braine et Rixensart dans le bon

Pour ces quatre équipes, il y a eu de tout durant ce premier tour, mais plus de bon que de moins bon. Reste à en tirer les enseignements pour disputer un meilleur deuxième tour.

5. CHASTRE EN DIFFICULTÉ

Après son tour final de la saison dernière, on se doutait que Chastre aurait plus compliqué cette saison, surtout après la perte de son buteur Kuci. Mais pas à ce point…

6. Lasne-Ohain B fidèle à lui-même

Comme la saison dernière, l’équipe risque de devoir batailler jusqu’au bout, surtout que ses poursuivants ont plus de qualités que les menacés de la saison dernière. Mais les jeunes progressent et le club croit en eux.

7. Les promus ont du mal

Après un début euphorique, le SC Jodoigne n’a plus gagné depuis dix matches et doit se faire du souci. Stéphanois n’a pas encore décollé dans son championnat alors que Rebecq B est trop irrégulier que pour être déjà rassuré.

8. Nivelles mal barré

Descendant de P1, Nivelles poursuit sa descente aux enfers. Les Aclots n’ont pas encore gagné cette saison et il faudrait un petit miracle pour rester en P2.