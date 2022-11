P1: Perwez est premier du classement à mi-parcours

Mais au-delà de Perwez qui performe, c’est tout le BW qui brille dans une série, où il n’y a pas encore si longtemps les Bruxellois faisaient la loi. En effet, avoir trois équipes de la jeune Province aux quatre premières places donne le ton quant aux ambitions de nos clubs.

De quoi promettre un second tour plus qu’alléchant ! Mais avant de se plonger dans les prochaines journées, petit coup d’œil dans le rétroviseur avec chacun des entraîneurs de nos cinq équipes.

Perwez (1er – 35 pts)

Fabian Bamps (T2)

"On est dans une dynamique exceptionnelle. Il ne faut pas oublier que l’on vient de monter, et qu’il fallait digérer encore cette montée. Nous sommes parvenus à construire un groupe qui vit bien ensemble et dans lequel la concurrence est mise au service de l’équipe. On ne visait certainement pas le titre en début de saison, mais à nous de continuer à être sérieux et performant. Ce ne sera pas simple vu la concurrence. Genappe et la RULO sont également bien en jambes et cela fait plaisir de revoir des clubs du BW afficher de telles ambitions et le démontrer sur le terrain."

Genappe (3e – 30 pts)

Vincent Kohl (T1)

"Je suis un peu mitigé, car même si nous sommes bien placés et qu’on réalise un bon début de saison, on aurait pu mieux faire. On a perdu bêtement pas mal de points, et même si on ne peut pas tout gagner, des matches comme celui de samedi dernier, on doit les remporter. En ce qui concerne nos concurrents, Perwez semble déjà taillé pour la D3, alors que la RULO, grâce à sa force de groupe va embêter encore de nombreuses équipes."

Lasne-Ohain (4e – 29 pts)

Christophe Collaerts (T1)

"Le bilan est très positif. On a très bien débuté la saison, ce qui est déjà une belle progression par rapport à nos précédentes saisons. On est dans le bon wagon, ce qui promet un second tour passionnant. Janvier et février seront les deux moments clés du dénouement final, car on sait que ces deux mois sont toujours critiques en foot amateur. Par rapport à nos adversaires, je suis vraiment content pour Genappe, qui un peu comme nous l’avons fait, s’est construit une équipe sur la durée et qui montre que cela paie. Pour Perwez, je suis plus inquiet sur la durée du projet, mais force est de constater que cela tourne vraiment fort de leur côté."

Grez (7e – 24 pts)

Sébastien Eggerinckx (T2)

"Par rapport aux changements que nous avons connus à l’entre-saison, on peut se montrer satisfaits de notre premier tour. Nous avons eu quelques départs, et surtout des jeunes du club et de nouveaux transferts. De ce point de vue là, notre premier tour est satisfaisant. Cependant, on a un petit goût amer par rapport à plusieurs matchs où nous aurions dû nous imposer. On sent que le groupe a envie et qu’il progresse. C’est de bon augure pour la suite."

Tubize-Braine (11e – 16 pts)

Amaury Toussaint (T1)

"Notre position au classement reflète parfaitement notre premier tour, avec des résultats en dents de scie. Nous ne sommes passés à travers que de deux ou trois matches. Pour le reste, la manière a toujours été présente, nous n’avons jamais volé un point. Dans l’ensemble de ce premier tour, on peut juste regretter qu’on n’ait pas cinq ou six points de plus, qu’on aurait certainement mérités, mais avec un groupe aussi jeune, on peut être fier tout de même de notre progression."