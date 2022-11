Perwez – Ixelles

Alors que les Perwéziens se souviennent d’un match compliqué à l’aller, où ils n’étaient pas parvenus à faire mieux qu’un 0-0, Fabian Bamps reste méfiant malgré la très bonne spirale du groupe. "Aucun match n’est facile et les suivants le seront encore moins car maintenant qu’on a l’étiquette de premier du championnat, chaque équipe nous attendra encore plus. Maintenant on joue chez nous, et si on est sérieux et concentré, il ne devrait pas y avoir de soucis."

Saint-Michel – Grez

Sébastien Eggerinckx se souvient d’un match compliqué à l’aller (victoire 2-1) ce qui donne le ton pour ce week-end. "On avait été assez impressionné par le niveau de cette équipe à l’aller. Nous avions même été menés. On s’attend à une rencontre difficile, mais on revient d’un week-end de repos et la fraîcheur et l’envie du groupe feront la différence, je l’espère."

Sp. Bruxelles – Lasne-Ohain

C’est sans aucun doute l’affiche de la P1 ce week-end, dans une rencontre qui offrira l’opportunité aux Lasnois, en cas de victoire, de se rapprocher encore plus du Top 3. "Le Sporting reste une valeur sûre de la P1, commente Christophe Collaerts. La gestion des émotions sera la clé de notre rencontre. Si on reste concentré et qu’on se bat à 200% je suis persuadé qu’on peut aller chercher les trois points."

Etterbeek – Genappe

Vincent Kohl se souvient d’un match compliqué à l’aller dans lequel il avait fallu un long moment à ses joueurs pour trouver l’ouverture. "Après avoir perdu deux points samedi, on doit vraiment aller chercher une victoire. À Etterbeek ce n’est jamais simple, la tâche sera compliquée, mais on a les armes pour faire la différence."