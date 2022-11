Les Guibertines continuent sans Charlier

Ethan Laby, qui assure l’intérim, est pressenti pour reprendre une équipe qui vient de ramener un partage de son déplacement à Chastre. "On a fait une bonne première période et on était un peu surprises de mener 0-2 mais notre adversaire n’était pas en forme, explique la capitaine, Chloé Ascencio. Mais même si on a pu compter sur 2-3 renforts de P3 qui n’ont pas fait tache, on a craqué physiquement et on n’est plus beaucoup sorti. C’est dommage car on aurait mérité les trois points. Là, on n’espère pas grand-chose contre l’Union, surtout vu ses résultats et parce qu’on a pas mal de blessées."

Chastre invaincu chez lui

Le 1/6 de Chastre B le fait un peu reculer au classement mais tout en conservant deux unités d’avance sur Mont-St-Guibert. "On prend deux buts suite à un mauvais timing de notre gardienne sur un mauvais timing, indique Léo Noémi (T1). Ça nous a mis un petit coup de massue d’autant qu’on n’alignait pas trois passes en première mi-temps, mais j’ai un peu secoué les joueuses dans le vestiaire et elles ont montré un tout autre visage. On revient à 2-2 et on aurait pu l’emporter dans les dix dernières minutes mais on est invaincu à la maison et on espère le rester ce week-end face au White Start chez qui on s’était incliné alors qu’on n’était que douze."