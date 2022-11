Frédéric Dusart ne voit pas la France en finale de la Coupe du monde

Il a regardé les deux premiers matchs de la France et s’il a aimé l’animation offensive, il n’est pas très optimiste pour la suite du tournoi des Bleus. "Je crains que les matchs de la phase de groupe soient de la poudre aux yeux. Il y a des carences défensives et cela ne m’inspire pas une confiance énorme, même si le rythme imprimé sur le plan offensif fait plaisir à voir. Mais je le répète, je ne suis pas rassuré par cette défense et il y a encore beaucoup de réglages à faire."

La France ira-t-elle en finale ? Pour le stratège français, c’est non. "Je les vois au mieux en demi-finale."

Par contre, quand on évoque avec lui le coaching de Didier Deschamps, le coach de l’année 2015 dans le championnat français de basket féminin tient des propos plutôt flatteurs à l’égard du sélectionneur français. "C’est un coach qui s’adapte bien aux circonstances et, ici, en l’occurrence, ce n’était pas évident avec les nombreux blessés. Puis, il a fallu composer avec le forfait de Benzema deux jours avant l’ouverture de la compétition, même si je pense que l’absence de Benzema libère certains joueurs. Il fait aussi tourner son groupe de manière intelligente."

« La Belgique a le talent pour battre la Croatie »

Et la Belgique dans tous tout cela ? "C’est devenu une somme d’individualités et le collectif n’est plus présent, note Frédéric Dusart. La notion d’effort n’y est plus non plus. La Belgique est aujourd’hui dans une position inconfortable mais je pense que si elle arrive à se qualifier, elle ira loin. Le déclic peut se produire contre la Croatie. Ça pourrait être le déclencheur et elle a le talent pour le faire."

En attendant, c’est à la radio que le sympathique coach de Braine suivra Tunisie – France ce mercredi à 16 h. "Je serai effectivement en route pour Liège avec mon équipe pour un match amical à 18 h."