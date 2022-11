Foot féminin: Le tour des équipes en P1 et P2

6 buts marqués à St-Michel. "On n’était pas dedans en première mi-temps mais on marque nos deux occasions et la gardienne tient le zéro, puis on a joué plus vite, note Olivier Minsart (T1). Attention, on avait donné le match aller à Ixelles."

Wavre-Limal

4e succès face à Nivelles (5-2). "On est content aux niveaux circulation, occasions créées et goals marqués, indique Mehdi Chakroun (T1). Il faudra jouer plus vite et on pourra mesurer notre marge de progression contre Jodoigne."

Nivelles

Malgré le revers à Limal, "on a fait preuve d’une belle combativité avec ce qu’on avait puisqu’il y a eu une hécatombe et on a complété avec des filles de P3, précise Frédéric Jankowska (T1). J’espère avoir des retours pour aller à St-Michel."

Jodoigne

10-0 contre Boitsfort. "On a retrouvé de la confiance et de bonnes petites actions, ce qui nous permet de nous rapprocher du Top 3, apprécie Gilles Marko (T1). Limal était une bonne surprise à l’aller, il ne faut pas croire qu’on ira s’y balader."

Provinciale 2

Walhain

Match débuté sans échauffement à St-Michel (0-9) "car le terrain n’était pas disponible, précise Jamel Dennoune (T1). Face à une équipe jeune qui essaye de sortir de derrière et avec une très bonne gardienne, on a vite pris les choses à notre rythme."

Ronvau

Festival offensif (0-15) au Black Star. "Les filles ont fait ça correctement face à une équipe sans gardienne, souligne Guillaume Lengelé (T1). Sur papier, ça devrait aller à Irlande Auderghem sauf qu’on aura beaucoup d’absentes."

Jodoigne B

Deuxième place perdue contre l’Union SG: 3-5. "On s’est écroulé mentalement après avoir perdu trois filles importantes, blessées, précise Pierre Haerlingen (T1). On avait mis 22 buts au Black Star à l’aller, ce sera un match piège."

Lasne-Ohain B

Nul blanc à Schaerbeek. "Match assez tendu avec des occasions des deux côtés mais un bon point pour nous à l’extérieur, résume Paulo Guimaraes (T1). Ce sera plus compliqué face à une équipe du Kosova plus expérimentée."