P1 : Un petit accroc dans la saison du Speedy, un électro-choc pour celle de Braine-le-Château ?

Le Speedy Mont-Saint-Guibert a principalement souffert dans deux domaines: "Le rebond défensif, c’est ça qui décide du match. Je pense que l’adversaire a au moins inscrit 20 points sur des secondes chances. En second lieu, le Royal IV a réussi à faire preuve d’intensité pendant 40 minutes."

Le coach guibertin a par ailleurs moyennement goûté à certains coups de sifflet. "Un des deux arbitres n’était pas dans un grand jour. Il nous prive comme ça de trois secondes à jouer en fin de possession. Il siffle un marcher alors que mon joueur n’a pas d’adversaire devant lui et entame une transition."

Alex Sempels trouve finalement la défaite plus intéressante que dramatique. "Je n’oublie pas que la saison et son équilibre vont commencer à changer en décembre avec la Coupe de Brabant. On va passer de un à deux matchs hebdomadaires. Ce qui m’importe, c’est le Top 5 et arriver en play-off. La saisonne s’effondre pas sur cette défaite, elle nous permet de revenir les pieds sur terre."

Nul doute que pour fêter dignement ses 30 ans d’existence (des festivités sont annoncées dans quelques mois), Mont-Saint-Guibert souhaitera embellir sa fin de saison en P1.

À Braine-le-Château, l’heure n’est pas aux réjouissances. Le revers enregistré face à l’UAAE (70-85), une équipe que les Castellobrainois avaient battu de 14 points il y a quelques semaines au premier tour, traduit plus du désarroi qu’une bonne prestation. Malgré 37 points de Neskens, le BBC (Ronge 12, Dooms 6, Delheusy 2, Marcelis 3, Ghyselings 3, Ronse 4, Lefever 2, Peclers 2, Somers 4) a joué avec trop de suffisance Le coach Stevens ne voulait surtout pas se retrancher derrière les blessures de Wilmus (grosse entorse) et Gossieaux (main opérée, absent deux mois). "Vous voyez la Belgique au Mondial ? Ben nous, c’est pareil. On a le talent mais on n’a pas l’envie. Vous savez, on joue comme on s’entraîne. J’ai mis un entraînement obligatoire en début de semaine. L’autre est facultatif. Jeudi dernier, pour des motifs divers, ils étaient trois. Je l’ai donc supprimé. Nous n’étions pas en rythme, pas au point physiquement mais l’envie a manqué. Je trouve qu’on se repose trop sur le trio Dooms – Neskens – Wilmus. On va devoir trouver des solutions car le maintien n’est toujours pas acquis et à la trêve, on va perdre pour un départ professionnel à l’étranger Quentin Ronse", ponctue Franck Stevens.