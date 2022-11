Les deux arbitres du match entre Nivelles et Lubbeek venaient de Torhout. Francis Offermans, président et coach des Aclots, pestait: " Cela nous occasionne des frais de déplacement importants. Cela nous coûte plus de 200 €. Pour un match de N3 dames, c’est exagéré."

Il a eu l’occasion de faire la remarque. "La personne qui désigne les arbitres m’a appelé pour m’indiquer que les arbitres auraient du retard suite aux embouteillages sur la route. J’en ai profité pour marquer mon mécontentement sur les désignations. Il m’a expliqué qu’il y avait une pénurie d’arbitres du côté francophone et que 75% des arbitres nationaux venaient de Flandre, et qu’il n’avait donc pas beaucoup le choix. Une explication justifiée."

Les arbitres énervés

Le règlement prévoit que le match doit débuter à l’heure, arbitres présents ou pas. "Anthony Galle s’est proposé pour arbitrer. Il a fait le toss, nous avons commencé les échauffements. Comme il n’y avait pas d’arbitre officiel, les adversaires ont indiqué qu’ils jouaient sous réserve", poursuivait Francis Offermans.

Les arbitres sont arrivés quatre minutes avant 15 h. "Ils étaient très énervés. Ils n’ont pas voulu que l’on démarre la rencontre. C’est contraire au règlement. Je leur ai demandé d’indiquer que le retard leur imputait."

Comme les arbitres voulaient reprendre la procédure, Francis Offermans a demandé de refaire le toss. "Nous l’avions perdu avec Anthony Galle. Nous n’avions pas le service. Lorsque nous l’avons, Luana Cianci nous lance dans la rencontre, elle réussit directement quelques aces. Le toss a été refait. Nous l’avons gagné. Luana Cianci a inscrit 4-0."

Francis Offermans n’en avait pas terminé avec les arbitres. "Notre passeuse a été sanctionnée pour une faute de position alors qu’elle se trouvait en position 1 et qu’elle avait un pied derrière la joueuse en position 2. L’arbitre se trompait sur ce coup. Je n’en ai pas démordu, j’ai rouspété, je me suis ramassé une carte jaune et une carte rouge. Il s’en est suivi des discussions avant que le match ne reprenne."

La suite a été moins mouvementée. "Nonobstant cela, nous avons vécu une superbe rencontre. Kathleen Gillain à l’attaque, et Lorena Cianci au service, nous ont porté vers la victoire."