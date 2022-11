« Je suis ce Mondial comme un coach »

Concernant le niveau de jeu, "je ne vais pas dire que certains matches sont sans intérêt mais ce n’est pas le pied. Beaucoup d’équipes, dont certaines étant vieillissantes, sont malmenées tandis que d’autres comme l’Espagne ou la France confirment depuis des années. Les Espagnols mettent tous les ingrédients (jeu fluide, disponibilité, physique, technique et possession) d’un football chatoyant. La France a su anticiper au niveau de la formation et possède un gros réservoir ainsi qu’une équipe solide dont les qualités d’un Mbappé ne sont plus à épingler, et malgré son point faible que constitue Lloris. L’Argentine d’un Messi qui n’est plus celui d’il y a quelques années, et le Brésil avec Neymar ou Vinicius font toujours partie des grands favoris même s’ils n’ont pas eu si facile jusqu’ici."

Diables: Prendre des risques

En ce qui concerne les Diables rouges, "je les vois se qualifier ce jeudi car ils n’ont plus rien à perdre. Mais après deux premières prestations à chier, Martinez doit prendre des risques et se réveiller. Certaines choses sont interpellantes comme la lenteur des reconversions et un système de jeu que tout le monde connaît. Pourquoi ne pas oser miser sur des joueurs plus explosifs par rapport à la situation de l’équipe à un moment du match ?"