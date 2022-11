D3A ACFF: Avec Bronckart et Argentino, Jodoigne a deux bons gardiens

Vu les images proposées par la télévision locale, on ne peut pas lui donner tort. "Tout commence par un corner qui n’en était pas un puisque c’est le joueur de Monceau qui met le ballon dehors. Ils l’ont joué rapidement, il y a un centre qui arrive sur la tête d’un joueur de Monceau et au moment ou je saute pour claquer le ballon, le joueur me met un coup de rein qui me déséquilibre. Déstabilisé, j’ai relâché le ballon et ils marquent sur le cafouillage qui a suivi."

Ce but égalisateur est d’autant plus décevant que Jodoigne tenait le bon bout en menant 1-0 à dix minutes du terme. "Vraiment dommage car un succès là-bas n’aurait pas été volé."

En attendant, on revoit du bon Jodoigne, ce qui est sans doute le plus important pour les Canaris. "On a proposé de très bonnes phases de jeu en première mi-temps. Par contre, on a plus subi les choses en seconde période et c’est sans doute le point à améliorer."

« Une nette avancée »

Mais Jodoigne va mieux. "C’était notre troisième match depuis l’arrivée du nouveau coach et on constate une nette avancée, bien aidée par la victoire du week-end dernier face à Tamines. On regarde désormais vers l’avant et plus derrière nous, on a fait abstraction des choses négatives. Maintenant, ce n’est pas encore le Jodoigne du début de Jodoigne qui respirait la confiance mais on s’y rapproche et il y a une grande avancée dans le domaine."

L’arrivée de Steve Dessart n’y est pas étrangère. "Il a de la poigne, comme l’avait Christophe Kinet à l’époque. Il nous inculque de très bonnes choses et il a les mots justes."

De bon augure à quelques jours du dernier match du premier tour, le derby face au RCS Brainois. "On doit se focaliser sur la suite du championnat et avec les qualités présentes dans le groupe, on peut aller chercher ce Top 5."

Avec un Giuseppe Argentino toujours aussi concerné malgré son statut de deuxième gardien. "Je viens de disputer mon deuxième match en championnat et je réponds présent quand on fait appel à moi. Juste dommage le but encaissé samedi car j’aurais bien aimé réaliser une deuxième clean sheet après celle de Manage."