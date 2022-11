Alors qu’il remplaçait Thomas De Bie suspendu, Debauque a saisi sa chance pour démontrer au groupe qu’on pouvait bien compter sur lui. Un rôle de second gardien, souvent ingrat, qu’il vit pourtant assez bien. "Thomas est très régulier et peu souvent absent. Mais je connaissais mon rôle en début de saison. Les choses étaient claires et la hiérarchie établie. Nous avons une concurrence très saine, mais mon rôle et mon but restent de le pousser dans ses derniers retranchements pour qu’il reste à 100% au fil des matches. Et avec sept clean sheets depuis le début de la saison, je pense qu’on peut dire qu’il l’est ! (rires)."

Un rôle de second que le gardien de but de 29 ans tient donc parfaitement et dont il a été récompensé samedi dernier face à Warnant.

« J’étais prêt à jouer »

Une affiche face au premier du championnat qui résonnait comme la rencontre idéale pour Mavrick Debauque que pour être aligné. "Cela faisait pour le coup plus d’une semaine que je savais que j’allais jouer, puisque dès l’instant où Thomas De Bie a été exclu face à Namur, je savais que je le remplacerai ce samedi pour la venue de Warnant. Mais du coup, j’ai eu le temps de bien préparer cette rencontre. C’était le meilleur scénario pour moi que pouvoir me rendre utile à l’équipe dans un tel match. Devoir être aligné et en plus contre le premier dans un match aussi important, que demander de mieux ! On a eu affaire à un match assez fermé, dans lequel je n’ai pas été beaucoup sollicité, mais où j’ai fait ce qu’il fallait sur le peu d’actions chaudes. Je suis assez satisfait de ma prestation."

Au Stade Brainois depuis 2017, et arrivé à la RUTB suite à la fusion, Mavrick Debauque entend bien continuer à se donner pour revivre de nouvelles titularisations. "Je suis réaliste, je sais que Thomas reste le numéro un. Mais en foot on sait que tout peut aller vite. Je me dois de me tenir prêt pour si jamais le coach doit faire appel à moi. C’est pour cela qu’un gardien remplaçant doit travailler tout autant que le numéro 1."