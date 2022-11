2022, l’année de Clara Demillecamps qui vise le titre national

À 14 ans, la jeune fille n’avait pas caché ses ambitions à l’entame de la saison. Après un titre de vice-championne de Belgique et une médaille de bronze lors des deux derniers nationaux, c’est l’or qu’elle vise cette fois. "Mon objectif est bien entendu de l’emporter chaque fois que c’est possible. Je suis dans ma première saison chez les juniores mais je m’y sens mieux que dans les catégories inférieures. Je fais du canicross depuis 2018 et Flash, mon chien (braque allemand) est à mes côtés depuis 2019. Là, on est en osmose, courir avec les adultes me stimule à me surpasser."

Pour Clara, c’est une évidence, le duo s’est amélioré. "Flash a progressé, semble libéré et pour moi, c’est pareil. J’ai travaillé mes points faibles, j’ai écouté les nombreux conseils reçus, et on sent la différence. J’avais tendance à ne jamais boire beaucoup. À présent que je m’hydrate en suffisance, je cours mieux, je n’ai plus jamais de point de côté. C’est un des exemples pour comprendre ma progression."

Car la fréquence d’entraînement de la Wavrienne n’a pas changé. "Je ne m’entraîne qu’à raison de deux séances par semaine car en dehors du canicross, je continue le basket, sport que j’adore également. Pas de séance supplémentaire donc, mais bien un travail plus qualitatif lorsque je m’entraîne."

Les conseils d’un champion du monde

Et puis, Clara Demillecamps n’hésite pas à suivre des stages. "Un champion du monde français vient de temps à autre en Belgique dispenser ses conseils. Il me donne pas mal d’astuces et je vois la différence grâce à lui."

Et les résultats l’attestent. "Mes trois victoires ont été acquises, on peut le dire, assez haut la main. J’ai parfois gagné avec une minute d’avance… Et lorsque j’ai terminé à la seconde place, c’était en raison d’un manque d’hydratation. J’ai directement senti la différence en courant, j’ai eu les pires difficultés à me mettre dans le rythme. Je ne compte plus faire cette erreur à l’avenir."