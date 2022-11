Quarts temps: 11-14, 23-17, 24-17, 18-14

GENAPPE: Boussalaa S. 9 (1x3), Makadi A. 8, Kaminski A. 7, Zappulla N. 17 (2x3), Kanda-Boko B. 20 (2x3), Ilongo Basosabi C. 5 (1x3), Kiraranganya A. 0, De Almeida M. 7, Ngabo I. 3 (1x3)

Qu’il semble loin le temps où Genappe devait s’arracher pour se sortir d’une période de disette dans ce championnat de Régionale 2… Depuis cette victoire sur les terres de Profondeville, le déclic semble avoir eu lieu, et la machine à gagner imaginée par l’architecte Mulaba, commence enfin à prendre forme.

Nombreux voyaient les Brabançons l’emporter facilement ce samedi dans une confrontation qui semblait aisée, au vu des difficultés rencontrées par les Liégeois dans ce championnat et leur place de lanterne rouge. Mais la réalité du terrain laisse toujours place à une certaine incertitude, et c’est ainsi que le premier quart voyait les visiteurs virer en tête, contenant bien les assauts locaux, 11-14 à l’issue du premier acte. "En effet, commente le mentor Genappois, on ne fait pas un bon démarrage, et l’Union Liège est venue avec l’envie de confirmer leur victoire de la semaine précédente contre Liège. Ils nous ont infligé un 6-0 dès l’entame du match. Heureusement pour nous, Selim Boussalaa nous permet de revenir dans la partie, et de passer devant, tout en insufflant de l’énergie au reste de l’équipe pour reprendre le contrôle du match. Mes joueurs ont ensuite contrôlé et accentué leur avance, malgré une équipe liégeoise très combative, qui ne nous a pas lâché pendant 40 minutes."

Cette victoire revêt un caractère très critique pour la suite des hostilités, et surtout dans la course aux play-off. En effet, au moment où ces lignes sont écrites, le BC Genappe remonte virtuellement (comptant toujours un match de moins que ses adversaires du top) à la troisième place du classement en termes de défaites. Les Castors de Braine et Mons semblent encore un peu loin à aller chercher, mais derrière, la guerre pour les deux dernières places qualificatives va être âpre, et pourrait se jouer sur des détails. Un rendez-vous important attend les hommes d’Olivier Mulaba pour leur prochaine sortie, qui se fera chez les Castors Braine, toujours leader invaincu du championnat.