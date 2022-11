La seconde équipe des Castorettes, continue à impressionner en restant invaincue dans ce championnat de régionale 2.

"On a eu droit à un match difficile, commente le mentor brainois, Laurent François. C’était 22-24 à la mi-temps avec un très faible niveau à la finition des deux côtés. Nous avons bien contenu les Namuroises en défense, les forçant à perdre beaucoup de ballons, mais offensivement on ne réussissait pas à convertir , dilapidant les ballons gagnés en défense. Malgré cela, nous avons gardé notre calme et, au retour des vestiaires, notre pression défensive nous a enfin permis de convertir et prendre une quinzaine de points d’avance. La difficulté rencontrée va nous remettre les idées en place et garder les filles concentrées avant d’aller défier Boninne, seul adversaire encore invaincu."