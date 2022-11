Les locaux ont survolé la deuxième période. "On encaisse très vite sur une belle attaque placée mais on revient petit à petit dans la partie et on en a pris la maîtrise à 1-1 tandis qu’eux se sont mis à douter, raconte Alain Nzanza (T1). On est revenu avec les crocs à la reprise, on marque vite deux buts et à partir de là, les têtes étaient baissées en face. On a enfin battu un favori et avec la manière !"

Dans les rangs du RRCW, "on a rencontré une belle équipe qui s’est montrée plus concernée, qui s’est battue sur tous les ballons et qui mérite donc les trois points, reconnaît José Ngoyi (T1). On prend le 1-1 sur une erreur défensive qui nous sort un peu du match, on a entamé difficilement la seconde période et le match était fini à 3-1."

Ganshoren B4 Nivelles B 2

Buts: Caglan (1-0, 4'), Karvelis (2-0, 12'), Araar (3-0, 45'), Benallal (3-1, 68'), Denuit (3-2, 73'), Karvelis (4-2, 88').

Nivelles a perdu Leclercq sur exclusion (17'). "On est reparti de là-bas frustré car l’arbitre nous a tués le match en dix minutes, déplore Patrick Longfils (T1). Il y a hors-jeu au départ de la phase sur le 1-0 et, dans la foulée, notre joueur est fauché dans le rectangle mais on donne coup-franc. On s’est énervé et on a été réduit à dix. Malgré tout, on est remonté avec envie et caractère, on revient à 3-2, mais on prend des risques et on encaisse le quatrième à la fin."

Braine-Waterloo0 Léo B 1

But: Menendez (0-1, 50').

Le seul but de la partie est tombé en début de seconde période. Dans le mauvais sens pour l’AFC Braine. "Match équilibré avec peu d’occasions, résume Fabrice Deman (T1). Malgré le fait qu’on ait poussé pour égaliser, on n’a pas eu de réelle occasion. On était dans leur camp mais sans réussir à trouver la faille. Par rapport aux semaines précédentes, ce fut pourtant mieux, surtout défensivement, mais ça n’a pas été suffisant."

Ixelles B4 Villers B 3

Buts: Courtens (0-1, 25'), Soundorom (1-1, 28'), Owiredu (2-1, 31'), Thiam (3-1, 45'), Owiredu (4-1, 60'), Borremans (4-2, 65'), Goffaux (4-3, 68').

La rencontre s’est terminée à 10 contre 9 suite à trois exclusions (dont les Villersois Cleiren et Piessens) dans les arrêts de jeu. "Un arbitre peut donner des cartes mais là c’était exagéré des deux côtés, note Frédéric Vandekerkhoven (T1). On a mal entamé le match même si on marque sur notre première occasion, qu’on est revenu à 4-3 et eu quelques occasions pour égaliser mais leur victoire est méritée car on n’a pas joué au foot."