Arbitre: M. Desmecht.

Cartes jaunes: Peigneux, J. Notaert, Giltaire.

Buts: A. Vanden Berghe (0-1, 16'), Ysebaert (0-2, 38'), R. Vanden Berghe (0-3, 65'), Sanchez sur pen. (0-4, 68'), Fares (0-5, 70'), Mota (0-6, 91').

OPHAIN: Durieux, Van Rode, Colla, Giltaire, Vander Auwera, Peigneux (45' Bakkioui), Ambert, J. Notaert, Denisty (61' Danniau), Verhelle, Bourguignon (84' Ervier).

CLABECQ: Devuyst, Vastesaeger, Lalous, Delahaye, Veyt, Sanchez, R. Vanden Berghe (68' Mota), A. Vanden Berghe, Goossens (75' Hssinoui), Fares (70' Decooman), Ysebaert.

Les Clabecquois ne sont pas tombés dans le piège tendu par Ophain, samedi soir. "L’ambition de notre adversaire était de nous bousculer, surtout physiquement, mais on a eu du répondant sur un terrain compliqué et un terrain difficile", souligne le coach visiteur, Luigi Bruno dont la formation a réussi à inscrire deux buts en première période.

Après avoir loupé un penalty en début de seconde, Robby Vanden Berghe plantait le numéro trois et les choses s’accéléraient avec ce penalty transformé par Sanchez et un troisième but en l’espace de cinq minutes signés Fares qui portait le score à 0-5. "Je pense que nous avons fait une bonne entame, il y avait de l’envie durant le premier quart d’heure et Clabecq n’avait pas si facile, indique le joueur ophinois, Michaël Colla. Mais l’équipe étant fort jeune, elle a beau jouer avec le cœur, ça devient dur mentalement une fois qu’elle encaisse, qui plus est face à l’ogre de la série dont la victoire ne se discute pas."

« Ce bilan est magnifique »

Clabecq a donc clôturé ce premier tour en force et possède neuf points d’avance sur son plus proche poursuivant. "On termine invaincu et avec un bilan magnifique de 40 points sur 42, savoure Luigi Bruno. Je suis fier des joueurs et je remercie mon staff et mon délégué car on n’a fait qu’un nul en quatorze matches en ayant disputé les cinq derniers avec une équipe remaniée en raison des absences, mais on a pu compter sur tout le monde."