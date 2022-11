Après une première demi-heure équilibrée, l’ES Braine profite de deux phases arrêtées pour mener 0-2. Jodoigne réagit et une belle frappe de Stordeur permet aux locaux de réduire l’écart avant la pause. À la reprise, Jodoigne tente de revenir au score mais les plus belles occasions sont pour les visiteurs qui font preuve de maladresse en zone de finition. Mais Jodoigne ne propose rien et ne mérite pas mieux que cette nouvelle défaite qui ne fait pas ses affaires dans le bas du classement. Si Jodoigne ne retrouve pas son football, Jodoigne ne s’en sortira pas. Du côté de l’ES Braine, par contre, on a retrouvé le sourire après trois partages. "On s’est fait peur mais on n’a pas trop concédé et la victoire est au rendez-vous. Et elle est méritée", apprécie Michaël Ghion.

À Jodoigne, "on concède deux buts plus qu’évitables lors d’une première mi-temps qui ne ressemble pas à grand-chose. On a mieux joué en seconde période mais il est toujours dommage de ne jouer qu’une mi-temps sur deux, regrette Daniel Corlier, le T2 de Martin Dehut. Cela reste compliqué au classement avant de nous rendre à Limal qui va mieux alors que l’on ne va pas mieux du tout. En espérant des retours car on avait sept titulaires absents aujourd’hui, ce qui est de trop."

La Hulpe 1 Villers3

Buts: Van Roy (0-1, 0-2 sur pen. et 0-3, 7', 16' et 34'), Latorre (1-3, 36').

De la frustration du côté de La Hulpe après la défaite contre Villers. "Honnêtement, ce n’est pas mérité, lance d’abord Stéphane Vandorpe (T1). On a très mal débuté le match. Après 15 minutes c’est déjà 0-2. J'avais pourtant prévenu qu’il fallait surveiller leur buteur. Mais on pousse, on a l’occasion de faire 1-2 mais on la loupe. En deuxième mi-temps, on a 6 ou 7 occasions franches mais encore une fois, on rate. C’est frustrant parce qu’on méritait mieux. Mais quand on encaisse trois goals directement à domicile, c’est difficile de revenir. C’est assez frustrant."

Une belle victoire pour Villers qui a son importance pour Frédéric Balan (T1) "C’était une petite finale pour la cinquième place du premier tour, donc c’était important de gagner cette rencontre. La Hulpe nous a mis en difficulté. De notre côté, on a été très efficace devant le but parce qu’on fait 0-3 après 30 minutes. On s’attendait donc à souffrir en seconde période. Mais on a remis une organisation en place avec une bonne mentalité et grâce à ça, on réussit à maintenir le score. Les joueurs ont eu un gros mental durant ce match."

Chastre 1 Rixensart2

Buts: Engels (1-0, 18'), Defrenne (1-1, 66'), Sepulchre (1-2, 78').

Hassan Riani (T1) ne cache pas sa colère face à ce renversement de situation de la part de Rixensart. Certains joueurs l’ont déçu, surtout que l’adversaire s’est retrouvé à dix pendant 40 minutes. "Le 1-0 à la mi-temps est tout à fait logique. À ce moment-là, on donne des consignes et on demande qu’ils restent concentrés. Une fois que Rixensart se retrouve à dix, il y en a qui n’ont plus joué du tout chez nous. Je ne sais pas ce qu’ils pensaient, que ça allait être trop facile peut-être. Rixensart a donc joué son atout. Qu’ils soient à 10 ou à 11, ils se battent jusqu’au bout contrairement à nous. Je suis très déçu de l’investissement de certains des joueurs qui ne respectent pas les consignes et se prennent pour des pseudo-stars."

Malgré l’infériorité numérique, Rixensart a renversé la rencontre en deuxième mi-temps.

"À Chastre, c’est toujours difficile parce que leur entraîneur prépare bien les rencontres. Mais on fait une première mi-temps très tactique. Une occasion pour eux et ils font du 100%. Après la reprise, on rentre sur le terrain et après cinq minutes on se retrouve à dix (Brookes 2j., 51'). Et là, on a un déclic. Il faut dire que j’ai de la chance d’avoir un bon banc. Les remplaçants ont vraiment fait la différence. On a mis le cœur pendant la rencontre. On commence à voir un groupe ici, c’est une belle victoire collective."

Wavre Limal 1 Lasne Ohain B1

Buts: De Bluts (1-0, 15'), Delfosse (1-1, 17').

Ronald Michiels, T1 de Wavre Limal, avait quelques appréhensions avant le début de la rencontre. "C’était le match de la peur. On n’avait pas le droit à l’erreur si on voulait recoller avec le reste du championnat."

Finalement, les deux équipes se sont quittées dos à dos au coup de sifflet final. "On aurait pu obtenir les trois points parce qu’en fin de match, on envoie deux fois la balle sur le poteau. Après je pense que si on regarde dans la globalité, l’égalité est tout à fait logique."

Même constat pour le T2 de Lasne Ohain Jerry Berger. "C’est vrai que c’était assez serré. Dans l’ensemble le point est mérité pour les deux équipes. Mais ce n’était vraiment pas à un beau match. C’est triste mais ça ressemble à un match de fond de tableau, avec beaucoup de déchets, des imprécisions, des ballons bêtement perdus. Un peu de frustration de notre côté parce qu’on sort d’un 7/9 avec des bons matches. Ce qui est positif, c’est qu’on continue cette dynamique en ne perdant pas mais si on avait mis un peu plus de qualité, on aurait pu prendre les trois points."

Rebecq B 1 Ophain3

Buts: Boets (0-1, 0-2 et 0-3, 30', 45' et 80'), Clinckart (1-3, 85').

Déception totale pour Francesco Marrella, T1 de Rebecq, après la défaite contre Ophain. "On n’est jamais rentré dans ce match. Honnêtement, on a livré une très mauvaise partie. Il faut dire aussi qu’Ophain est dans les favoris de ce groupe. Mais contrairement à la semaine passée où on a essayé de créer des choses, il n’y a vraiment rien eu dans ce match-ci. Et on est bien payé parce que le score aurait pu être bien plus lourd, heureusement que mon gardien a fait quelques arrêts pour nous maintenir à flot. Mais je reste très déçu de la prestation et on se demande si c’était juste un non-match ou si le problème est plus profond."

Une rencontre maîtrisée de bout en bout de la part des joueurs d’Ophain selon leur T1 Romuald Lecocq. "On a géré le match de manière parfaite. Rebecq a aussi montré des belles choses en deuxième mi-temps mais globalement, c’est un match maîtrisé de la 1re à la 90e minute."

Victoire importante pour Ophain qui vire en tête du classement, en attendant le match d’Auderghem mercredi soir. "On savait bien que si on gagnait aujourd’hui, on pouvait passer au-dessus. On s’y était préparé. Les deux prochains matches vont certainement être un tournant de la saison." Pour rappel, Ophain affrontera Saintes puis Waterloo.