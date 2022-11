But: Gajanovic (1-0, 23’)

Un seul but, inscrit par l’inévitable Gajanovic, aura suffi à Perwez pour l’emporter face au BX et du coup s’adjuger la première place de la série, suite au partage entre le Sporting et Genappe. Une rencontre qui, à en croire Fabian Bamps, le T2 de Perwez, n’a pas été aussi simple qu’attendu. "Ce fut un match vraiment compliqué. Est-ce la pression de pouvoir s’isoler en tête ou simplement le fait que le BX était mieux en jambe que ce qu’on aurait pu l’imaginer, va savoir. De notre côté, on a loupé quelques occasions, ce qui ne nous a pas permis de nous libérer. Après l’ouverture du score, on pensait avoir fait le plus dur, mais nous ne sommes jamais parvenus à nous mettre à l’abri. On a eu beaucoup trop de déchets, dans notre jeu et tout n’a pas tourné comme les semaines précédentes, mais le principal est que nous sommes parvenus à tenir. On va surtout retenir les trois points."

Stade Everois – RU Lasne-Ohain2-1

RULO: Pierret, Duhot, Demeur R., De Coene (80' Dewitte), Charpentier, Demeure F., Theys (65' David), Laklia, Ceusters, Dierinckx, Relecom (45' Stevens).

Buts: Deprins (1-0, 15’), Charpentier (1-1, 30' sur pen), Deprins (2-1, 35’).

Alors que la RULO avait l’opportunité, dans une rencontre, sur papier à sa portée, de prendre trois points et de rester collé au groupe de tête, les Lasnois se sont fait piéger à Evere selon Christophe Collaerts, le coach lasnois. "C’est une grande déception d’avoir perdu des points de la sorte, surtout face à une équipe qui n’a pas eu d’occasion dans le match. Les seuls moments dangereux qu’ils ont pu se procurer font suite à des erreurs de mes joueurs. On a malheureusement dû attendre la 70e minute pour voir mes gars se bouger et en P1 on ne gagne pas une rencontre en ne jouant que vingt minutes. Il faudra rapidement se relever car le prochain match c’est face au Sporting Bruxelles, et si on veut rester au contact du peloton de tête, on sera obligé de gagner."