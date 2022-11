En cas de victoire, Genappe aurait recollé à son adversaire du jour dans les hauteurs du classement avec une égalité de points. Les Brabançons ont d’ailleurs directement donné le ton dès le début de la rencontre, en profitant de plusieurs contres pour se créer des occasions. Une tactique qui s’avère payante après 20 minutes de jeu, suite à un but inscrit par Van Ophalvens, intelligemment servi par Pête.

Mais quelques minutes plus tard, un cafouillage dans le rectangle genappien profite à Madani pour envoyer le ballon en force dans le but de Nsingi. C’est 1-1 à la pause.

Le Sporting Bruxelles pousse en seconde période. Ils font ce qu’ils savent faire, c’est-à-dire jouer la possession et profiter des ailes pour avancer dans le camp adverse. De l’autre côté, Genappe continue sa tactique de base: les contre-attaques éclairs. Mais aucune des deux équipes ne réussit à prendre le dessus sur l’autre malgré plusieurs constructions dangereuses bruxelloises et des tirs genappiens très proches du cadre.

Petite frustration pour l’entraîneur de Genappe Vincent Kohl, qui n’est pas pour autant affecté par la possibilité manquée de revenir à égalité avec son adversaire. "Quand on a deux face-à-face, un poteau et une latte, on peut dire que ce sont deux points perdus. Pour quelques centimètres, on aurait gagné trois points. Mais voilà, c’est ça le football aussi. Il y a eu beaucoup de malchance aujourd’hui."

Pas de mal non plus pour Aïssa Amkouy. "Le plus important était de continuer à jouer avec nos principes. On savait que plus on dominait, plus on s’exposait à des contres et c’est ce qu’il s’est passé avec deux belles occasions de Genappe en contre-attaque. On savait le risque qu’on prenait mais on n’est qu’à la moitié de la saison mais on veut garder nos principes. Le résultat reste encore secondaire pour le moment."