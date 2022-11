CHASTRE: Pâques, Vantournhoudt, Houtart, Nkada, Baez, Ducatillon (65' Houbrix), Adens (57' Genard), Francx, Bernard, Goatynck, Arcoly (65' Sekelama).

Buts: Michez sur pen. (0-1, 4'), Bergen (0-2, 26'), Huysmans (0-3, 30'), Janssens (0-4 et 0-5, 36' et 84').

Il n’a fallu qu’une demi-heure à Kontich pour plier la rencontre mais là n’était pas l’essentiel pour Chastre qui a, malgré le score, rendu une copie très intéressante selon Michaël Verstraelen. "Le sentiment est assez contrasté car c’est de nouveau une défaite mais je suis content de notre match, souligne le coach local. On avait prévu de jouer fort défensif et je dois dire que c’était très bien dans l’organisation générale et pendant nonante minutes. Je ne sais pas si on pouvait espérer mieux face à cette équipe qui cherchait surtout les longs ballons et je ne critique pas l’arbitrage, mais il y a ce penalty inexistant sur le 0-1 et hors-jeu sur leur dernier goal."

Comme toujours, notre interlocuteur se concentre sur le positif et à ce niveau-là "il y a quelque chose qui bouge. J’ai l’impression que le mental a changé et qu’on a davantage de confiance car on arrive à aligner plus que trois passes. C’est encourageant pour la suite et si on continue comme ça, ça finira par passer. Le point négatif c’est que mis à part Zulte, tous nos concurrents ont gagné."