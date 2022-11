D3A: Une égalisation de Monceau qui fait polémique

Cartes jaunes: Navona, Traore, Tamoh, Mbolo, Reuter.

Buts: Mbolo (0-1, 66’), Mucci (1-1, 81’).

MONCEAU-CHÂTELET: Lazitch, Lissens, Navona, Bodson, Fernémont (78e Brabant), Samouti, Béfahy, Prestifilippo (61e Dehont), Steens, Mucci, Traore (68e Tamoh).

JODOIGNE: Argentino, Mbolo, Akhal (78e Sylla), Vanheukelom, Beaupain (87e Vincelot), Fotso (87e Berisha), Azzouzi, Gilles, Lallemand, Reuter, Puttemans.

Si la première période ne manque pas d’intensité, les occasions sont plutôt rares. Au contraire des visiteurs, les Moncellois ont alerté à deux reprises le gardien adverse mais à chaque fois, les joueurs locaux trouvent Argentino sur leur route.

Après la pause, Jodoigne se crée ses premières véritables opportunités. Le centre de Lallemand heurte la latte, tandis que le tir croisé d’Akhal est écarté du pied par Lazitch. Les hommes de Steve Dessart trouvent finalement la solution sur phase arrêtée. Le corner de Beaupain arrive sur la tête de Mbolo pour le 0-1. En fin de match, l’égalisation survient également à la suite d’un corner. Le coup de tête de Mucci est repoussé par Argentino, mais le dernier rempart ne parvient pas à capter le ballon. Après un moment de confusion dans le petit rectangle, le ballon finit par passer la ligne et l’arbitre accorde le but, provoquant la colère des Brabançons. Malgré une dernière tentative de chaque côté, de Berisha pour Jodoigne et de Brabant pour Monceau, le score reste inchangé.

"Même notre adversaire admet que le but du 1-1 devait être annulé, peste Steve Dessart, le coach de Jodoigne. D’abord, il ne devait pas y avoir corner puisque c’est un joueur de Monceau qui touche le ballon en dernier. Et puis, il y a bien eu une charge sur notre gardien, c’est pour ça qu’il ne parvient pas à capter la balle. D’ailleurs, le juge de ligne avait levé son drapeau, mais l’arbitre principal s’est empressé de valider l’égalisation."

Les bulletins des Jodoignois

Argentino (7), Mbolo (7,5), Akhal (6), Vanheukelom (6), Beaupain (6,5), Fotso (5), Azzouzi (5), Gilles (6), Lallemand (6), Reuter (5,5), Puttemans (6,5).