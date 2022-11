Quarts temps: 15-12, 24-15, 12-31, 17-24.

NIVELLES: Diop 3, Cockmartin 4, Renard 10, Bataille 23, Navez 8, Di Franscesco 4, Goffin 6, Renversez 3, Bizet 10, Mulumba 11, Loubieres 0.

Les Nivellois, au complet pour ce déplacement à Hasselt, ont souffert face à une équipe d’Hasselt très accrocheuse en première période (39-27). Très vite, les Nivellois sont pénalisés par les fautes. "Nous n’arrivions pas à contenir les attaques adverses ni à empêcher leurs shoots ouverts, détaille Phivos Livaditis, le coach aclot. Nous n’étions pas très agressifs en défense. De plus, nous n’étions pas en réussite aux shoots. Nous sommes rentrés au vestiaire avec un déficit de 12 points. Ce n’était pas bon."

Durant la pause, le coach nivellois recadre ses joueurs. Ils remontent sur le terrain en montrant directement un autre visage. "En seconde mi-temps, nous avons ajusté notre défense et grâce à cela nous avons étouffé un peu l’adversaire."

Le mentor aclot a mis de la taille sur le terrain et cela a permis de faire un peu plus la différence. "Nous avons pris 11 rebonds qui nous ont mis un peu plus sur le velours. En plus, nous avons commencé à shooter un peu mieux, avec un taux de réussite au-dessus des 40% à 3 points alors que nous avions fini la première période avec seulement 20%."

Portés par leur bonne défense, les Nivellois égalisent et dépassent Hasselt au marquoir (51-58 à la 30e). "En seconde période, nos rotations ont été meilleures, ajoute le coach de Nivelles. Tout le monde dans l’équipe a apporté sa pierre pour aller chercher cette victoire précieuse contre Hasselt qui tirait un peu la patte avec ses blessés et qui, à mon avis, n’est malheureusement pas à sa place dans le classement. Peu importe, on s’impose dans la douleur et on a su en profiter pour signer ce 9 sur 9 qui tombe à pic avant une petite trêve qui fera du bien avant de jouer Vilvorde et Geel pour boucler l’année."