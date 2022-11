Arbitre: Chaspierre G.

Cartes jaunes: Ouahouo, Fransolet, Debefve.

Cartes rouges: Fransolet (79', 2j), Pierret (95', 2-0).

Buts: Leite (1-0, 88'), Pierret (2-0, 93’).

TUBIZE-BRAINE: Debauque, Ouahouo, Patris, Garlito, Lkoutbi (76' Van Onsem), Leite (90' Pierret), Denayer (76' Aarab), Afallah, Tepe, Giusto (61' Migliore), El Omari.

WARNANT: Bizimana, Debefve (90' Ganji), Piette, Dejoie, Cavillot, Biscotti, Timmermans, Mavuba, Aharrh-Gnama (90' Miezal), Mabanza (76' Scevenels) Fransolet.

Le duel au sommet tant annoncé et attendu entre les deux premiers du classement n’aura eu de choc que le nom, car dans les faits nous n’aurons eu droit qu’à une triste première période entre deux formations timides, brouillonnes, voir crispées par l’enjeu.

Alors que les Tubiziens auraient pu ouvrir la marque sur une tête de Tepe après à peine deux minutes de jeu, c’était sans compter sur le drapeau levé du juge de ligne qui sanctionnait une position de hors-jeu de la part du médian Blanc et Or. Et mis à part ce fait de match, les 43 minutes suivantes n’auront absolument rien donné.

Les locaux remonteront sur le terrain avec de bien meilleures intentions et mettront la pression sur Warnant durant un bon quart d’heure. Mais ces efforts resteront vains. C’est d’ailleurs Warnant, qui coup sur coup à vingt minutes du terme mettra le nez à la fenêtre, avec une frappe somptueuse de Biscotti qui échouera finalement sur la barre de Debauque.

Mais à trois minutes du terme, Keeliane Leite récupérera un ballon et décrochera une frappe de l’entrée du rectangle qui fera mouche. Un but qui vaut son pesant d’or dans une rencontre que la RUTB était pourtant loin d’avoir gagnée.

Dans les arrêts de jeu, c’est tout le stade qui retiendra son souffle, lors d’un cafouillage dans le rectangle, où le ballon finira sa course sur le poteau d’un Debauque tout heureux. Et si Warnant manquera de peu l’égalisation, sur l’action qui suivra, Pierret plantera un deuxième but pour assurer une victoire, obtenue sur le fil et qui permet à la RUTB de réduire l’écart les séparant de Warnant au classement de huit points.

Une victoire, suivie de la tribune par Mohamed Bouhmidi, suspendu, que ce dernier accueille avec un large sourire, et un léger soupir de soulagement ! "Le soulagement est surtout dû à la physionomie du match. Warnant était plutôt venu ici pour jouer le nul avec un ligne de cinq en défense et une de quatre au milieu. On a pris le match en mains dès les premiers instants, mais il aura fallu attendre les derniers instants pour faire la différence. Cette victoire fait beaucoup de bien car on reprend notre marche en avant et surtout elle nous permet de relancer un peu les choses."

Les bulletins des Tubiziens

Debauque 6, Ouahouo 6, Patris 6, Garlito 6,5, Lkoutbi 7, Leite 7, Denayer 5, Afallah 6, Tepe 7, Giusto 5,5, Migliore 6, El Omari 6.