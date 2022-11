R2B Dames: Un Rebond en quête de rachat face à Alleur

C’est sans Halloy (blessée au genou depuis la victoire face à Ganshoren Dames) et avec une Gilis incertaine (elle a ressenti des douleurs à l’occasion du dernier match) que le Rebond Ottignies accueille l’équipe liégeoise. "Les entraînements se sont bien déroulés cette semaine. En termes de combativité et d’intensité dans l’adversité, j’espère assister à une réaction de mes joueuses", pointe la coach Dochez qui a modérément goûté au dernier revers encaissé au BBC Libramont (63-56): "On a eu le match en main, on a mené de 8 unités mais on a perdu pied en fin de rencontre. Surtout, on n’a plus pu esquisser de réaction. Je souhaiterais vraiment que mes joueuses intègrent qu’un match n’est jamais fini et qu’il faut le jouer jusqu’au bout."