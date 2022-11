R2 Dames: La R2 des Castors avec la Française Febrissy

Mais la semaine n’a pas démarré sous les meilleurs auspices pour les Castors Braine qui ont appris l’indisponibilité longue durée d’Alicia De Keyzer, qui s’est rompu les ligaments croisés intérieurs du genou. La bonne nouvelle vient de Maëva Febrissy. Lors de la présaison, la meneuse s’est fait mal à la cheville. Elle ne sera pas dépaysée pour autant au coup d’envoi: "On a fait un petit match amical cette semaine. Maëva est bien dans notre philosophie avec de l’agressivité, un bon physique, de la vitesse et des qualités pour le jeu collectif. Elle sait passer son ballon après avoir pénétré dans la raquette", explique le coach François qui ne doit pas l’intégrer à l’effectif. "C’est un super renfort pour nous. En plus, elle va à l’école avec Clémentine Muylaert. Elle est venue voir des matchs des U19 et de la R2. On a fait un petit repas d’équipe après le match la semaine passée, elle était là", conclut le coach François.