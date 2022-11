R1 Hommes: L’heure de la rédemption pour Waterloo ?

"En effet, sourit l’ex-capitaine de United Woluwe, John Kabangu, arrivé cette saison dans le Brabant Wallon pour la première fois de sa carrière. Nous savons qu’un déplacement à Ciney n’est jamais facile à aborder, mais au lieu de se concentrer sur notre adversaire, nous avons continué de nous concentrer sur notre jeu cette semaine. Je pense que c’est intelligent de la part du coach, car nous sommes notre seul ennemi. On est victimes de ce que j’appelle “la fièvre du premier quart”. Ce premier quart qui va déterminer la suite de notre match. Nos défaites cette saison ont été dues à une mauvaise entame, et une incapacité de revenir dans la rencontre. Nous avons donc trava illé de sorte à pouvoir entrer très tôt dans le match."

Après avoir passé la majeure partie de sa carrière à Bruxelles, John a donc accepté l’invitation de son pote Max Vlaeminck, de le rejoindre à Waterloo.

"J’ai commencé ma carrière assez tôt à Ostende et Pepinster, et dans les divisions nationales à Bruxelles par la suite. Je pensais arrêter cette saison et donner plus de place à ma vie privée, avant l’appel de Max."

À Waterloo, il découvre une belle ambiance et de la bienveillance, "un des meilleurs choix que j’aurai pu faire. C’est exactement ce qu’il me fallait pour trouver un équilibre entre vie privée et vie sportive, tout en restant à un niveau élevé. Le tout avec un coach en ligne avec ma manière de voir les choses au niveau de l’exigence sur le terrain. J’apprends à gérer un peu mieux mon côté compétitif en plus, donc c’est parfait, et en ligne avec un groupe de joueurs très sympa et doué. Je ne m’inquiète pas encore des résultats, on est dans le positif, et on a une énorme marge d’évolution. On sera prêts pour les play-off."