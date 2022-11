Qu’importe le résultat de Belgique-Maroc, Ismael Debjani sera heureux !

Habitué des grands rendez-vous internationaux, que ce soient les championnats d’Europe ou du monde, Ismael Debjani connaît la pression que peuvent ressentir les Diables durant ces quelques semaines. "N’importe quel sportif, que ce soit en individuel ou dans un sport collectif, est stressé et soumis à quelques montées d’adrénaline. Il faut réaliser que ce moment de compétition est en général l’apothéose d’une très longue préparation, d’un long chemin parcouru et qui nécessite beaucoup d’efforts et d’investissements. Il y a pas mal d’appréhension parce qu’on ne sait jamais à quoi s’attendre. Au coup de pistolet dans mon cas, ou au coup de sifflet qui lance la rencontre, tout devient imprévisible. Et c’est ce qui d’un côté rend le sport aussi beau à suivre, car tout peut arriver, mais c’est aussi ce rend la compétition aussi difficile à gérer pour un athlète car il a beau avoir fait des plans de jeu, des tactiques ou autres, en une fraction de seconde, le château de cartes peut s’écrouler."

Un stress et une pression qui doivent d’autant plus se ressentir après une première rencontre plus que contrastée dans le chef des Diables et qui sont pointés du doigt par de nombreux observateurs. "En tant que sportif, je pense pouvoir me prononcer au nom de l’ensemble de mes compères, mais on ne lit jamais la presse et on se coupe de tout contact extérieur en période de compétition. Je suis convaincu que les Diables sont conscients de leur moins bonne prestation, mais qu’ils ont fait le maximum que pour ne pas se laisser atteindre."