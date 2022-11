N1 Messieurs: Nivelles met Anvers sous pression

Après avoir loupé la montée la saison dernière, Anvers s’est affiché comme le candidat numéro un au titre. Mais les observateurs avisés estiment qu’Hemiksem, en tête de la série en n’ayant perdu qu’un seul point, a une meilleure équipe qu’Anvers. Reste à savoir si Hemiksem veut monter en ligue A. Ce n’est pas certain. Nivelles n’en a cure. L’objectif des Aclots sera de réussir un bon match et si possible revenir avec quelque chose du déplacement à Anvers. Histoire de ne pas voir Marke, qui n’est qu’à cinq points de Nivelles mais qui a joué un match de moins, se rapprocher.