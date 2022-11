D3A ACFF: De nombreux absents à Jodoigne pour le déplacement à Monceau

La situation est spéciale puisque Monceau et Jodoigne sont situés côte à côte dans le ventre mou de la série avec le même nombre de points, de victoires, de défaites et de partages ainsi que le même nombre de buts marqués et encaissés. Difficile de faire plus équilibré ! Similitude supplémentaire, les deux équipes viennent de renouer avec la victoire après une série de défaites, trois pour Monceau et quatre pour Jodoigne.