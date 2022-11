D2 ACFF: Tubize ne peut pas laisser filer le leader, Warnant

Si le coach tubizien, Mohamed Bouhmidi, refuse de voir ce match comme celui de la dernière chance pour encore rêver de titre, il reste néanmoins conscient qu’en cas de défaite, la tâche se corsera sévèrement. "Il ne faut pas se mettre trop de pression par rapport à ce match. Notre objectif a toujours été de figurer dans le wagon de tête et pour le moment nous y sommes, et nous y resterons même si nous sommes amenés à être battus samedi soir. Cependant, soyons honnêtes. Si on veut croire au titre et à cette première place, il faut aller chercher ces trois points, sans quoi et même si à ce stade de la compétition quatorze points d’avance ne serait pas synonyme de titre, il deviendrait plus que compliqué de rattraper Warnant."

Une rencontre qui promet donc, et qui verra deux équipes au jeu ô combien différent s’affronter. La clé du résultat pourrait résider dans deux éléments: l’engagement et le terrain. "Il y a une caractéristique assez marquante du côté de Warnant, c’est qu’ils sont régulièrement menés mais qu’ils parviennent toujours à inverser la tendance. Cela démontre un certain engagement et une détermination dont il faudra tenir compte. Enfin, on sait que sur notre grand terrain, plusieurs équipes qui ont l’habitude de jouer sur des surfaces plus étroites éprouvent pas mal de difficultés. Il faudra que nous exploitions tous les espaces au mieux que pour bien étirer ce bloc et surtout se donner de la première à la dernière minute."

De Bie, Delhaye et Taroli sont suspendus, alors que Michel s’est à nouveau blessé cette semaine. Van Gestel est quant à lui toujours absent alors que Tepe est incertain.

Le noyau: Debauque, Garlito, Pierret, Afallah, El Omari, Giusto, Butera, Aarab, Patris, Denayer, Leite, Ouahouo, Migliore, Lkoutbi, Van Onsem.