Un podium pour la première de Lauryne Van Leken en cyclo-cross

En cyclo-cross, le départ est primordial. "Mon départ n’était pas trop mauvais mais je n’arrivais pas à clipser, ce qui m’a fait perdre un peu de temps et donc des places au classement. J’ai ensuite pu commencer ma course. Je suis remontée petit à petit pour terminer comme deuxième dame."

Une course où Lauryne a du composer avec l’alternance entre vélo et course à pied, et sans une technique encore bien peaufinée, surtout pour les clips, elle a dû se résoudre à laisser un peu filer mais au final, c’est une excellente troisième place pour ses débuts. "Pour un premier cyclo-cross je suis très heureuse. D’autant que je n’ai pas été victime de chute, et j’améliore ma technique donc il y a énormément de positif !"

La suite ? "Je roulerai à Awagne samedi, ensuite chaque dimanche je serai soit sur le challenge Bensberg, soit sur le Challenge Namurois jusqu’à fin décembre, début janvier. Par après, si tout va bien, je commencerai ma saison de cross-country à pied pour garder cette adrénaline de course, et aussi cette intensité pour bien démarrer la saison."